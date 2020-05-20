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Виктор Гончаренко — о продлении контракта с ЦСКА: «Это очередной большой вызов»

13:32
Виктор Гончаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание нового контракта с красно-синими, срок действия которого рассчитан до конца сезона-2020/21.

— Очень рад продлению контракта с таким великим клубом, — приводит пресс-служба армейцев слова Гончаренко. — За несколько лет работы в ПФК ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают.

Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла, и игроки прогрессировали. Сделаем для этого все возможное.

Даже в нынешних непростых условиях, хоть и на расстоянии, но мы ощущаем поддержку болельщиков, и она будет двигать нас вперед. Впереди очень много работы, но когда есть четкое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет.

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