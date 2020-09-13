Главный тренер ЦСКА? Виктор Гончаренко подвел итоги матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Попросили по-другому строить прессинг, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». — И ситуация диктовала, и счет был такой. Знали, что у нас есть на данный момент качественные игроки, которые могут организовать хорошую контратаку, что и произошло.

— Момент с голом Магнуссона. Вы наигрывали эту комбинацию?

— Мы уделяли внимание стандартам. Это не самая сильная наша черта, но мы работаем над ее улучшением.

— Момент с Влашичем: что случилось, что за повреждение?

— Надеюсь, ничего серьезного. Пока ничего не могу сказать.