Виктор Гончаренко: «Николич не стал ничего глобально менять, думаю, мы увидим «Локомотив» Семина»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— В коллективе уже забыли про матч с «Рубином»?

— Конечно, нам надо забывать то, что было вчера и думать о том, что будет завтра, но не перебрасываться на послезавтра, на условный «Тамбов», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. — Настроение сохраняется хорошее, думаем о «Локомотиве» и делаем все возможное, чтобы выйти и хорошо сыграть. Найти оптимальную обойму свежих футболистов, которые будут хорошо действовать в атаке и обороне.

— Ваши ожидания от поединка с «Локомотивом»? Встреча может иметь колоссальное значение для обеих команд.

— Из практики, у нас с «Локомотивом» могут быть разные матчи. Может быть тяжелая, напряженная игра, может — с обилием голевых моментов, может — без обилия. Мы все находимся в одинаковом графике, на мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет более свежей к игре.

— Что представляет из себя «Локомотив» при новом тренере, каков игровой стиль команды?

— Думаю, «Локомотив» не сильно изменился. Думаю, это правильно. Если у тебя что-то идет, то не стоит это ломать. После ухода Юрия Палыча Семина, Николич не стал ничего глобально менять. Наверное, мы увидим «Локомотив» Семина. Может, будут какие-то другие замены и другие действия на стандартных положениях, а так — сохраняется тот же «Локомотив», который и был.