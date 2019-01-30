Виктор Гончаренко: "Надеюсь, нападающие ЦСКА и дальше будут улучшать статистику"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча с "Норшелланном" (2:1) заявил, что рассчитывает на дальнейшую результативность нападающих армейской команды.
- Эта игра чем-то похожа на предыдущую - по счету, по содержанию. Такие матчи мне нравятся тем, что соперник организован, агрессивен, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Нужно очень быстро работать с мячом и принимать много правильных решений, работать в цейтноте между линиями, следить за тем, чтобы не пропустить контратаку, нападающим - правильно открываться.
Многие игроки набирают форму - те же Ахметов, Бистрович, Эрнандес. Важно планомерно улучшать свою игру - как отдельным игрокам, так и команде в целом. Надеюсь, что нападающие будут забивать не по одному голу, а дальше улучшать свою статистику.
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 17 туров.
Опрос
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-nadeyus-napadayushchie-i-dalshe-budut-uluchshat-statistiku/