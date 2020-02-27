Виктор Гончаренко: «Надеюсь, ЦСКА приобрел опыт, который не позволит повторить прошлые ошибки»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги зимних сборов команды в Кампоаморе и поделился ожиданиями от первой официальной игры в 2020 году. Армейцы в рамках 20-го тура чемпионата России примут на своем поле «Урал».

— Первый матч после длительного перерыва расскажет о многом, — цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. — Его ждешь с особым волнением, потому что понимаешь, насколько важно хорошо его провести. Всю зиму мы живем надеждами, что весенний отрезок сложится для нас удачно. На команде лежит большая ответственность, и ЦСКА сделает все, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице. Зимой мы хорошо поработали, есть все основания полагать, что встречаем возобновление сезона во всеоружии. Разумеется, еще на сборах начали анализировать игру ближайших соперников, в первую очередь «Урала». Сделали максимум возможного, чтобы хорошо подготовиться к стартовым матчам.

— Армейцы вновь провели все три сбора в Кампоаморе. Как оцените проделанную работу?

— Подготовка прошла успешно, мы серьезно поработали над многими аспектами. Если говорить о том, что всю зиму тренировались в одном и том же месте — не вижу никакого смысла что-то менять. К хорошему быстро привыкаешь. Можно, конечно, сорвать команду на сбор в другом месте. Но если у нас очень хорошие условия, зачем искать что-то еще? Самые важные составляющие — качественные поля, питание, восстановление и хорошие спарринги. В Кампоаморе у нас все это есть. Никто из футболистов не приходил ко мне со словами: «Я здесь устал». Мне кажется, в Кампоаморе не может не нравиться. Футболисту может надоесть сама по себе длительная подготовка, но они точно так же устанут в любой другой стране и на любой тренировочной базе.

— Вы недавно говорили, что нужно учесть опыт весенней части прошлого сезона, которая сложилась для армейцев не лучшим образом. Речь шла о каких-то нюансах в подготовке?

— В прошлом году мы довольно хорошо провели все зимние спарринги. На фоне этих побед у команды пропало чувство опасности, которое на самом деле необходимо. Казалось, успешные результаты на сборах сами собой перенесутся и на официальные игры. В результате, столкнувшись с суровыми реалиями, команда немного растерялась, а это, в свою очередь, привело к потере важных очков. Надеюсь, сейчас мы приобрели необходимый опыт, который не позволит повторить прошлые ошибки. Команда должна понимать: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате все будет иначе. Нам окажут совсем иное сопротивление, и к этому нужно быть готовым.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится 29 февраля, начало — в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.