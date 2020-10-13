Виктор Гончаренко: «Гайч уже больше понимает, чего мы от него хотим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча с тульским «Арсеналом» (1:1).

— Состав был несбалансированным, в старте вышло еще больше молодых ребят, чем в игре в прошлую паузу на сборные, — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА. — Но мы качественно поработали вместе в прошедшие четыре дня и показали хорошую игру. Было хорошее понимание того, что надо делать как в атаке, так и в защите. Неплохо действовали на стандартных положениях, особенно в обороне. Молодые ребята показали очень хорошее движение.

Нашей главной целью было, чтобы игровую практику получили Дивеев, Дзагоев, Шкурин, Васин, Гайч. Кто-то сыграл по 90 минут, Дзага и Дивеев — столько, сколько было нужно. Ну и такие матчи всегда дают возможность посмотреть ближайший резерв. Молодые оставили приятное впечатление своей работой и отношением.

Если говорить о самой игре, то месяц назад наша игра с Тулой была немного невнятной, чуть размытой в атаке и в обороне. Сегодня смотрелись более цельно, создали больше моментов в атаке. У наших ворот тоже хватало моментов, но такая открытая игра больше по душе. Эпизоды с пенальти — на усмотрение судьи. В моменте со штрафным в исполнении Алана мне показалось, что мяч пересек линию. Но не суть, главное — дали игровую практику и посмотрели молодых ребят.

— Как оцените прогресс Гайча за прошедший месяц, который прошел между двумя матчами с «Арсеналом», в которых он отличился голами?

— Он уже больше понимает, чего мы от него хотим. Он правильно оценивает многие вещи — как мы системно защищаемся, каким образом прессингуем, как атакуем, куда надо открываться. Он хорошо цеплялся за мячи и вверху, и внизу, что очень важно.

— Каково состояние Игоря Дивеева?

— Он после большой паузы получил нужную практику. Мы понимаем его уровень. За тот долгий простой, что он не играл, он сохранил этот высокий уровень.