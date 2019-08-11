Виктор Гончаренко: "До 9-10 тура в таблицу нет особого смысла смотреть"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Сочи" отметил важность настроя на предстоящую встречу.

– У нас только один крупный результат на исходе пятого тура. Поэтому на любого соперника нужно настраиваться максимально, особенно когда у тебя недельный цикл и нужно подготовиться к одному сопернику. Ни в коем случае нельзя думать, что кто-то вверху, а кто-то внизу. До 9-10 тура в таблицу нет особого смысла смотреть. Самое главное – хорошо настроиться сегодня.

– Что вам нужно исправить?

– Не могу сказать, что во втором тайме нужно забивать голы. Скорее мы должны говорить об общей стабильности, которая, кажется, к нам приходит, но мы должны еще расти и с каждой игрой выглядеть лучше. Нужно поднимать как первый, так и второй таймы.