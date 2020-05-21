Виктор Гончаренко: «Даже если бы ЦСКА шел в зоне Лиги чемпионов, я бы был за то, чтобы чемпионат продолжился»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что поддерживает возобновление сезона в премьер-лиге при любых условиях.

- Времени всегда мало. 5-6 недель достаточно, чтобы подготовиться, — сказал Гончаренко в эфире Instagram Нобеля Арустамяна. — Но мы постараемся провести втягивающий период, чтобы плавно подойти к возобновлению чемпионата.

Все руководители клубов, смотря сейчас в такой ситуации на турнирную таблицу, ищут свою корысть. Ответ очень прост: футболисты должны играть. Даже если бы ЦСКА был на втором месте, в зоне Лиги чемпионов, я бы был за то, чтобы чемпионат продолжился.