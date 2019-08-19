Виктор Гончаренко: «ЦСКА выглядел чуть-чуть предпочтительнее»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 6-м туре чемпионата России.

— Первое, что надо отметить: такие игры, если дети попадают на стадион, они остаются навсегда в футболе, — сказал Гончаренко. - Они напряженные, бескомпромиссные, всегда много борьбы. Неплохой матч по исполнению. Мы выглядели чуть-чуть предпочтительнее. И это уже не первая игра, где мы так смотримся, но проигрываем. Моменты, которые были у Чалова, надо реализовывать, если ты не забиваешь в таких моментах, сложно рассчитывать на победу. И очень легко Дивеев дал забить второй мяч. Тем не менее, на таких матчах мы будем продолжать расти.

— Вы разговаривали с судьей после второго гола. Почему?

— Приходит Карасев, который говорит, что ВАР не видит поле. Но дум не прошел, и почему-то мачт возобновили. Но тут команды в равных условиях. Почему-то при счете 1:1 мы начали играть на сдерживание, а мы должны были идти вперед.

— Насколько сложно готовиться к «Спартаку»?

— Не могу сказать, что трудно готовиться. Четверка обороны, два опорных — по ним все было понятно. У нас были индивидуальные нарезки на Шюррле и Тила. Но, думаю, о Шюррле отдельно скажет Кононов. (Александр Рогулев)

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