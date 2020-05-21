Виктор Гончаренко: «Чалов живет надеждой, что снова начнет много забивать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, чем объясняет спад в результативности нападающего московского клуба Федора Чалова.

— Федя живет надеждой, что снова начнет много забивать, — рассказал Гончаренко в эфире Instagram журналиста Нобеля Арустамяна. — Когда нападающий не чувствует уверенность, то видит большого вратаря и маленькие ворота. А если уверен в себе, то все наоборот.

Масса факторов играет. В том числе и то, что Чалова оценивают, как лучшего нападающего чемпионата. За ним следят постоянно.

Если бы он забил несколько пенальти, то сейчас говорили совсем другое.