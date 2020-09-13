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Виктор Гончаренко: «Были моменты, когда уровень игры у ЦСКА падал, а сегодня он не упал»

13 сентября 2020, 21:42
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата России отметил качественную игру команды, несмотря на пропущенный гол в первом тайме встречи.

— У нас получился очень качественный матч. Было два разных тайма. Мы сражались за каждый сантиметр поля. Были моменты, когда пропускали мяч в других матчах, и уровень игры падал, а сегодня он не упал. Уже в первом тайме смогли выйти вперед. Во втором тайме с помощью быстрых атак забили третий. (Елена Григорьевская)

ЦСКА — Спартак

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