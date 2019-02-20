Виктор Гончаренко: "Большое разочарование — травма Дзагоева. Тем не менее, жизнь продолжается"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба прокомментировал победу армейцев над испанским клубом "Картахена" в товарищеском матче (3:1). Он также высказался о травме полузащитника Алана Дзагоева. Игрок в ходе атаки рухнул в чужой штрафной и схватился за правую ногу в районе бедра и колена.

– Виктор Михайлович, гол на последних секундах – это ли не показатель характера!



– Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля. Большое разочарование – травма Дзагоева. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас. Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее, жизнь продолжается. Мы должны провести еще одну игру, чтобы в нужной форме подойти к официальным матчам.



В целом команда действовала достаточно хорошо. Если взять тот момент, который был в начале игры, - мы только втягивались. При стандартном положении, с которого пропустили, плохо сыграли первую зону. Достаточно качественный спарринг, мы продолжаем движение вперед.



– Как входили в игру футболисты, оставшиеся вне стартового состава?



– Игроки, начинавшие матч, очень хорошо вымотали соперника, поэтому остальным было проще. Они играли без давления, в контроль мяча и хорошо вписались.

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