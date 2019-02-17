Виктор Гончаренко: "Бенитес сказал, что я могу задавать любые вопросы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о товарищеском матче с "Ньюкаслом" (1:1). Также он рассказал про общение с главным тренером английской команды Рафаэлем Бенитесом.

- Это очень полезный для нас матч. Если в предыдущих играх мы оценивали в основном нашу атаку, и нам сложно было составить мнение об игре защиты, то сегодня нас заставили хорошо поработать в обороне. Где-то соперник вынуждал нас ошибаться, где-то мы делали это сами, но мы и должны были это делать для того, чтобы улучшить свою игру, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Рафа – очень открытый человек. Он живо интересовался тем, что происходит у нас, рассказывал, как дела обстоят у них. Мы говорили о том, какой опыт он получил в английском футболе, а ведь этот человек выиграл очень много титулов, работая с "Наполи", "Валенсией", "Ливерпулем"… Бенитес поработал с топовыми командами во всех ведущих чемпионатах. Конечно, с ним очень приятно пообщаться, тем более что он открыт. Он сказал мне: "Ты можешь задавать любые вопросы, приезжать ко мне в Англию, потому что когда я был молодым, я тоже много ездил, чтобы всему учиться, и задавал много вопросов".

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