Экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов лестно отозвался о нападающем красно-белых Георгии Мелкадзе. По его словам, это топ-игрок по меркам ФНЛ.

— Кто в «Спартаке-2» особенно поразил вас при первом взгляде?

— Мелкадзе. Настырный, резкий, выносливый, работоспособный, с хорошим ударом. По меркам ФНЛ — топ-игрок! В 2018-м Георгий вернулся в «Спартак-2» из аренды в «Тосно», но я понимал, что рано или поздно оно кажется в основе.

— Там не блистал, мягко говоря.

— Очень старался, цеплялся за мячи, но не хватало тонкости в заключительной стадии атаки. Торопился, эмоции брали верх над разумом.

— Зато в «Тамбове» расцвел.

— Меня это совершенно не удивило. В такой команде ему легче раскрыться. «Тамбов» играет на контратаках, а Мелкадзе — быстрый, любит свободное пространство, может убежать, забить. 5 голов в 10 матчах — достойный результат.

— «Тамбов» для него потолок?

— Ну почему? Уверен, Георгий и «Спартаку» пригодится, если продолжит в том же духе. Все в его руках. (Александр Кружков)

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