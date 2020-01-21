РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Видеотрансляция первого матча «Зенита» в 2020-м. Кокорин — в старте

21 января 2020, 16:53
Теги:

Сегодня «Зенит» проводит первый контрольный матч в этом году. Соперник — «Аль-Увайнах». Игра в Дохе (Катар) начинается в 17.00 (мск).

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию этой встречи.

Форвард Александр Кокорин выходит с первых минут у команды из Санкт-Петербурга с капитанской повязкой.

Ранее «Сочи» сообщил об аренде футболиста до конца сезона-2019/20.

Стартовый состав «Зенита»: Васютин — Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Смольников — Барриос, Ерохин, Сутормин, Шатов — Кокорин, Дзюба.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Аль-Увайнах — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир