10:18 18 февраля | Футбол — РПЛ

Видеосюжет со второго тренировочного дня "Спартака" в Белеке

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Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал видео со второго дня подготовительного тренировочного сбора к возобновлению чемпионата России. Красно-белые под руководством главного тренера Олега Кононова находятся в турецком Белеке.

Напомним, что первый матч после зимней паузы "Спартак" проведет против "Краснодара"​ 3 марта. Игра пройдет на стадионе "Открытие Арена".

 

 

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