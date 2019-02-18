Видеосюжет со второго тренировочного дня "Спартака" в Белеке

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал видео со второго дня подготовительного тренировочного сбора к возобновлению чемпионата России. Красно-белые под руководством главного тренера Олега Кононова находятся в турецком Белеке.
Напомним, что первый матч после зимней паузы "Спартак" проведет против "Краснодара" 3 марта. Игра пройдет на стадионе "Открытие Арена".
🎥 Эмоциональный видеосюжет из Белека со второго тренировочного дня команды.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 февраля 2019 г.
🔴⚪️ Смотрим 👇🏻 #Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/6S3SuVwe2u
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