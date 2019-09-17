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Видео выхода Кокорина и Мамаева на свободу

09:45
Павел Мамаев вышел из здания следом за Александром и Кириллом Кокориными. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев вышел из здания следом за Александром и Кириллом Кокориными. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Александр Кокорин, брат форварда Кирилл и полузащитник Павел Мамаев покинули исправительную колонию общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области после освобождения. Футболисты вышли по УДО (условно-досрочному освобождению).

Утром к колонии приехала мать братьев Светлана Кокорина и отчим форварда и отец его брата Кирилл Логинов. Последний стал участником инцидента с наездом на одного из корреспондентов. Все трое освобожденных после выхода сразу сели на заднее сиденье внедорожника, на котором их увез Логинов.

Кокориных и Мамаева встречали многочисленные журналисты. Кто-то из толпы выкрикнул поздравления полузащитнику с днем рождения — 17 сентября ему исполнился 31 год.

Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО //
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Кокорин и Мамаев выходят на свободу: большой онлайн

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Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




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