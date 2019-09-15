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Видео из раздевалки «Краснодара» после матча с «Крыльями Советов»

15 сентября 2019, 23:01
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Пресс-служба «Краснодара» показала видео из раздевалки команды после матча 9-го тура чемпионата России. Быки на своем поле победили «Крылья Советов» со счетом 4:2.

После этой победы краснодарская команда набрала 20 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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