Видео из раздевалки «Краснодара» после матча с «Крыльями Советов»

Пресс-служба «Краснодара» показала видео из раздевалки команды после матча 9-го тура чемпионата России. Быки на своем поле победили «Крылья Советов» со счетом 4:2.

После этой победы краснодарская команда набрала 20 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр