Видео эвакуации суда по делу Кокорина и Мамаева после объявления об угрозе взрыва

В здании Пресненского суда, где допрашиваются свидетели и пострадавшие по делу об избиении водителя телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, объявлена эвакуация в связи с подозрением на взрывное устройство. Корреспондент "СЭ" заснял на камеру инцидент.

Соловчук пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9 и 10 апреля выступили свидетели по данному делу. (Дмитрий Зеленов)