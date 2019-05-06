Ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В мероприятии приняли участие руководители РФС, знаменитые футбольные ветераны – Никита Симонян, Александр Мирзоян, Владимир Пильгуй, Виктор Папаев, вдова Льва Яшина – Валентина Яшина, дочь Николая Старостина – Елена Старостина.

После возложения венков с речью выступил первый вице-президент РФС Никита Симонян.



– Победа в Великой отечественной войне была достигнута огромной ценой, и этот праздник очень важен для российского человека. Пусть закроют рот все те, кто пытается умалить значимость победы, достигнутой нашей страной в этой ужасной войне. Если бы не мы, то вся Европа была бы покорена. Все мы обязаны вечно чтить память тех, кто пал в битве за нашу свободу, – сказал Симонян. (Елена Григорьевская)