Ветеран московского "Динамо" Басалаев скончался на 74-м году жизни

Экс-защитник сборной СССР и московского "Динамо" Владимир Басалаев ушел из жизни сегодня, 28 марта, информирует официальный сайт бело-голубых. Россиянин скончался после продолжительной болезни.
Басалаев провел за "Динамо" 107 матчей и отметился двумя голами. До бело-голубых защищал цвета "Локомотива", где принял участие в 117 встречах и забил два мяча.
По окончании футбольной карьеры работал начальником учебно-спортивного отдела ВФСО "Динамо", позднее занимал руководящие должности, включая пост члена Совета директоров футбольного клуба.
– Владимир Сергеевич выступал за сборную Советского Союза (2 матча), участник финального матча Кубка обладателей Кубков, в котором бело-голубые сражались на знаменитом "Камп Ноу" с шотландским "Глазго Рейнджерс".
Футбольный клуб "Динамо" Москва выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Сергеевича Басалаева, – написано в заявлении пресс-службы москвичей.
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Печальные новости, друзья. Сегодня ушёл из жизни Владимир Басалаев - участник легендарного финального матча #Кубокобладателейкубков #ДинамоГлазгоРейнджерс в 1972 году.– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 28 марта 2019 г.
О дате и месте похорон мы дополнительно сообщим на официальном сайте https://t.co/AMRfuDFsvR pic.twitter.com/d0k6zomQ46