Ветеран ЦСКА назвал отставку Гончаренко правильным шагом. Он ждет иностранного тренера

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с «СЭ» прокомментировал возможную отставку Виктора Гончаренко.

— Уже давно гуляет новость об отставке Гончаренко. Я считаю, что его отставка — это правильно. Если будет принято такое решение, то это будет вполне закономерно. Мне кажется, он уже отработал свое. Это предел его функциональных возможностей. Больше он ничего с командой сделать не сможет. Да и команда от него устала. И, наверное, какие-то распри определенные в команде есть.

Мы об этом не знаем, эта информация секретная, и никто об этом никогда не расскажет. Но такие моменты бывают, когда есть какие-то определенные группы людей, может быть игроки, недовольные действиями тренера. Но повторюсь, об этом мы никогда не узнаем. Так что если он примет это решение, то это будет правильно. На телевидении показывают его, видны все его эмоции, реакция. И я вижу его растерянность. Абсолютная растерянность. Он не знает, что делать. А нервозность и неуверенность передается команде. Поэтому команда и проигрывает.

— А как вы считаете, кем можно было бы его заменить?

— Вопрос, конечно, не в моей компетенции, но мне кажется, что нужен иностранец.

(Алла Родкина)