РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Вернет ли Дзюба капитанскую повязку? Ответ Семака

8 ноября 2020, 21:51
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

— Лучшим игроком матча признан Дзюба, при этом до перерыва не забил пенальти. На ваш взгляд, что ему позволило сыграть лучше во втором тайме? Не собирались ли вы его заменить в перерыве?

— Нет, не хотел заменить. Мне нужно было понять, как команда отреагирует после перерыва, с каким настроем выйдет. Вопросы были по первом тайму, не хватало наглости. Нас нужно было добавлять, посмотрели начало второго тайма и замены проводили, исходя из реакции игроков на второй тайм. Делали замены для освежения.

— Лишение капитанской повязки Дзюбы — временно или навсегда?

— Непосредственно перед матчем я решаю, кто будет выводить команду. А перед сезоном я очерчиваю круг капитанов. Сегодня капитаном был Ловрен, но все может меняться в нашем непостоянном мире. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир