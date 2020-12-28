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Вернблум назвал Слуцкого ужасным певцом

28 декабря 2020, 18:24
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Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум на своей странице в Twitter поделился видео, где главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исполняет новогоднюю песню.

В этом ролике участвуют игроки казанского клуба и сам Слуцкий. Тренер на протяжении видео на английском языке исполняет песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, что мне нужно на Рождество, это ты»).

«Отличный тренер, феноменальный человек, но ужасный певец», — подписал публикацию Вернблум.

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