«Верка Сердючка заходит на ура». Младшая дочь Карпина зажгла под песню «Дольче Габбана»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в своем Instagram опубликовал новое видео с дочерью Дашей. На кадрах девочка танцует, сидя на диване, под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана».

«Верка-Сердючка заходит на ура», — подписал видео Карпин.

«Ростов» под руководством 51-летнего Карпина занимает 4-е место с 38 очками в турнирной таблице после 22 игр в РПЛ.