Верхний слой газона «Газпром Арены» заменят в конце августа

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о состоянии стадиона.

- Стадион уже сейчас современный, безопасный и мультифункциональный, при этом он постоянно преображается, — приводит слова Литвинова ТАСС. — Мы все время что-то улучшаем, исправляем, доделываем, занимаемся модернизацией и адаптацией арены к требованиям организаторов соревнований и мероприятий, повышаем уровень комфорта и сервисов для зрителей. Этот процесс требует существенных временных и финансовых затрат, но это совершенно нормально для такого колоссального и уникального в техническом и архитектурном плане объекта.

Что касается поля, да, мы планируем замену верхнего слоя в конце августа — начале сентября, во время перерыва в домашних матчах «Зенита». В этом году есть определенные особенности, связанные с технологией подготовки и замены поля на «Газпром Арене», но раскрывать их пока не буду, поскольку это эксперимент. Мы активно работаем над этим проектом.