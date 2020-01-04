«Великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба». «Спартак» поздравил Романцева с днем рождения

«Спартак» в своем официальном Twitter поздравил бывшего тренера команды Олега Романцева с 66-летием.

— Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба, — говорится в поздравлении. — Две из четырех звезд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при нем. Олегу Романцеву — 66 лет! Поздравляем с Днем рождения, Олег Иванович!

«Спартак», возглавляемый Романцевым, в числе прочего 8 раз становится чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, шесть раз — Кубок Содружества. Красно-белые под его руководством также доходили до полуфиналов Кубка УЕФА, Кубка обладателей Кубков, а также Лиги чемпионов.