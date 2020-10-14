РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вечно молодой». ЦСКА поздравил Онопко с днем рождения

11:00
Теги:

ЦСКА в Twitter поздравил тренера команды Виктора Онопко с 51-м днем рождения.

«Сегодня день рождения отмечает вечно молодой Виктор Онопко, который уже 11 лет трудится тренером в ЦСКА. С днем рождения, Савельич!», — подписала пост пресс-сдужба клуба.

Онопко в качестве тренера армейцев трижды становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и трехкратным победителем Суперкубка страны.

Пресс-служба УЕФА также вспомнила о российском защитнике, опубликовав его отбор на Евро-1992 против Голландии (0:0).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 25307
Все опросы
Кто главный фаворит РПЛ после матча «Спартак» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир