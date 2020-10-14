«Вечно молодой». ЦСКА поздравил Онопко с днем рождения
ЦСКА в Twitter поздравил тренера команды Виктора Онопко с 51-м днем рождения.
«Сегодня день рождения отмечает вечно молодой Виктор Онопко, который уже 11 лет трудится тренером в ЦСКА. С днем рождения, Савельич!», — подписала пост пресс-сдужба клуба.
Онопко в качестве тренера армейцев трижды становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и трехкратным победителем Суперкубка страны.
Сегодня день рождения отмечает вечно молодой Виктор Онопко, который уже 11 лет трудится тренером в #ЦСКА. Поздравляем, Савельич! ?? pic.twitter.com/Tl4FVJ7stS— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 14, 2020
Пресс-служба УЕФА также вспомнила о российском защитнике, опубликовав его отбор на Евро-1992 против Голландии (0:0).
? Одному из самых крутых защитников российского футбола 90-х, а ныне тренеру @pfc_cska Виктору Онопко — 51! Наши поздравления! ??— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 14, 2020
? ЕВРО-92: как отобрать мяч у Гуллита и начать опасную атаку ?? pic.twitter.com/99rXmBRJlj