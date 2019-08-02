Васютин рассказал, как оказался в Норвегии

Голкипер "Зенита" Александр Васютин, который вернулся в Санкт-Петербургский клуб из Норвегии, в интервью "СЭ" рассказал, как оказался в норвежском "Сарпсборге"​.

– Как вы оказались в Норвегии?

– Закончилась третья аренда в "Лахти", на следующий день истек контракт с "Зенитом", потом было несколько дней переговоров – ходили разные слухи, но конкретное предложение было только одно, от "Сарпсборга". Подумали с семьей и футбольными друзьями, обсудили, посмотрели – и решили, что надо ехать.

– Какие у вас были стереотипы, связанные с Норвегией, и как они изменились впоследствии?

– Было только представление о фьордах, которые видел на картинках. Но мой город был на юге страны, и фьорд у нас там был – но он был весь зеленый! Кораблики плавают, мост стоит. Мне местные говорят: "Это фьорд". Я им: "Подождите! На картинке же он вот такой!" (Гоша Чернов)

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