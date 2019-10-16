Васин приступил к тренировкам

ЦСКА начал подготовку к матчу 13-го тура чемпионата России против «Уфы». К тренировкам приступил защитник Виктор Васин, сообщает Twitter армейцев.

? На базе замечены были не только игроки, вернувшиеся из сборных pic.twitter.com/Qd0aPm11BD — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 16, 2019

В сентября 30-летний игрок был прооперирован в одной из клиник Германии. Васину провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме.

В этом сезоне Васин провел 4 матча в чемпионате России, а в прошлом — всего 6 игр.

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