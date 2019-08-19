Василий Кикнадзе: «В этом сезоне «Локомотив» продал абонементов на 5 миллионов рублей больше, чем в прошлом»

Продажа абонементов на матчи в этом сезоне принесла «Локомотиву» на 5 миллионов рублей больше, чем в прошлом, сообщил журналистам генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

— Мы на пять миллионов рублей в плюсе, чем в прошлом году. Но пока на тысячу абонементов продано меньше. До 28 августа еще открыты продажи. Посмотрим. Традиционно последняя неделя приносит результат, — сказал Кикнадзе.

По сравнению с прошлым сезоном цены на самые дешевые абонементы «Локомотива» выросли на 21% - 5,5 тысяч рублей в прошлом сезоне против 7 тысяч рублей в нынешнем. (Арман Мкртчян)