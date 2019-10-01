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Василий Кикнадзе: «У Смолова есть свое мнение. Он его высказал»

1 октября 2019, 21:14
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что нападающий Федор Смолов не подвергнется никаким санкциям за интервью, которое он дал в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0). Арбитр Михаил Вилков отменил его гол после использования системы видеопомощи арбитрам, за что подвергся критики со стороны Смолова.

— Ну прокомментировал игрок ситуацию? И что? Федор рассказал, как он ее видит, — приводит слова Кикнадзе «Спорт день за днем». — Во главе РФС стоят мудрые люди, которые разобрались в ситуации.

— Вы не будете проводить с Федором беседу, чтобы в следующий раз он был по сдержаннее?

— Почему нужно проводить беседу? У игрока есть свое мнение. Он его высказал. Я, как руководитель клуба, немного по-другому сформулировал ситуацию. РФС, на мой взгляд, повел себя мудро.

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Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/news/reakcziya-gendirektora-lokomotiva-na-reshenie-rfs-pochemu-nuzhno-provodit-besedu-so-smolovym

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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