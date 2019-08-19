Василий Кикнадзе: «Тарасову нужно либо согласиться с «Локомотивом», либо подавать в суд»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал конфликтную ситуацию с бывшим игроком клуба Дмитрием Тарасовым. Полузащитник не согласен с клубом, отказавшимся платить за его реабилитацию после полученной травмы.

— Когда я говорил, что будем завершать историю в суде, имел в виду, что не мы будем подавать иск, — отметил Кикнадзе. — Имел в виду, что по проведенным переговорам, по отношению к клубу решение Тарасова было принято некорректно. Ему, чтобы отстоять свое мнение, придется подать в суд или согласиться с мнением клуба. Дмитрий принял решение подать в суд, насколько я понимаю. (Александр Рогулев, Арман Мкртчян)