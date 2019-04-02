Василий Кикнадзе: "Смолов - в боевой форме"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе признался, что верит в нападающего Федора Смолова. В этом сезоне 29-летний россиянин забил 5 голов в 16 матчах РПЛ.

– Конечно, не может Смолова не волновать его результативность, – сказал Кикнадзе в эфире "Россия 24". – Навыков он не утратил. Я видел его на сборах. Он в боевой форме, абсолютно. Может быть, у него такой период, когда непруха – не идет мяч в ворота и не идет. Разбираться в нюансах и деталях это прерогатива главного тренера. Мы знаем, как он может играть, и верим, что Смолов еще заиграет.