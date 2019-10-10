Василий Кикнадзе: «Смолов пропустит около трех недель, может, чуть больше»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал сроки восстановления нападающего железнодорожников Федора Смолова. 29-летний форвард получил повреждение задней поверхности бедра в прошлое воскресенье на 20-й минуте матча 12-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1).

— Смолов пропустит около трех недель недель, может, чуть больше, — сказал Кикнадзе.

— Получается, у него есть шанс восстановиться к домашней игре Лиги чемпионов с «Ювентусом», которая пройдет 6 ноября?

— Да, такая возможность существует.

В сезоне-2019/20 Смолов провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, на счету форварда 4 забитых мяча. Федора изначально вызвали в сборную отборочные встречи Евро с Шотландией и Кипром, но из-за травмы его заменили на Александра Соболева из «Крыльев Советов». (Иван Торопцев)

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