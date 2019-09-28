Василий Кикнадзе: «Секунды ожидания просмотра ВАР были неприятны»
28 сентября 2019, 22:03
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил судейство в матче 11-го тура против «Зенита» (1:0).
— Предвзятости нет, — сказал Кикнадзе. — Это самое главное. Все ситуации, где судье показалось, что было нарушение, он свистнул. По просмотру повторов у нас 1:1.
— ВАР исправил ошибку?
— Томительные секунды ожидания — будет отменен гол в конце игры или нет. Такие же томительные секунды ожидания были и у «Зенита». Достаточно болезненная история. ВАР как закон суров, безжалостен, тормозит игру, но справедлив. Но секунды эти очень неприятны были. (Константин Колмаков)
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