Василий Кикнадзе: «С этим составом «Локомотив» может бороться за выход из группы

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о работе московского клуба в оставшееся время до закрытия трансферного окна.

— От «Локомотива» можно ожидать трансферов? Купив Джорджевича, ту самую «трешку» вы реализовали?

— Еще не всю реализовали. Еще немножко осталось.

— Трансферная кампания не завершена?

— Нет, еще чуть-чуть осталось. Мы смотрим разные варианты, думаем, притираем каждое решение. Каждый вариант — предмет скрупулезного изучения и длительных обсуждений.

— Позицию не назовете?

— Ну что вы.

— Этот состав способен решать серьезные задачи? В частности, выйти из группы Лиги чемпионов.

— Думаю, что да. Посмотрим, какая жеребьевка. Но ЦСКА в прошлом году показал, что можно биться с грандами не то, что на равных, а даже побеждать. Для этого нужно выполнить ряд условий. Прежде всего — очень хотеть. А ребята хотят. Чего-чего, а за прошлый год «Локомотив» поквитаться очень хочет. (Александр Рогулев, Арман Мкртчян)