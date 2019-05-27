Василий Кикнадзе – об уходе Денисова: "Решение было взвешенным"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал решение прекратить сотрудничество с полузащитником Игорем Денисовым​​.

– Решение было взвешенным, – цитирует Кикнадзе пресс-служба железнодорожников. – Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы "Локомотива". Игорь – вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков.

35-летний футболист выступал за "Локо" с 2017 года. Всего за клуб он провел 93 матча, в которых забил три мяча. Денисов не выходил на поле с апреля из-за возможного конфликта с руководстом клуба.

Игорь Денисов уходит из "Локомотива"