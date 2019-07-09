"Локомотив" продал всего 3018 абонементов на сезон

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе разъяснил, что происходит с продажей абонементов.

- Тяжелый вопрос, – начал Кикнадзе. – Считаю, что мы предприняли очень важный шаг для повышения эффективности клуба. Наша ошибка в том, что мы не сделали большую кампанию с объяснением ситуации. Сейчас мы идем по графику на 80% больше выручки.

В прошлом году мы заработали 500 миллионов рублей. Мы должны зарабатывать больше двух миллиардов. Это вопрос выживания клуба. Деньги от абонементов пойдут на обогрев стадиона, matchday и другие улучшения для болельщиков. Мы меняем функционирование семейных секторов. Можно было бы в то же самое время немного в другом месте купить билеты за ту же сумму.

- У нас не самый новый стадион. И он не заполняется.

- Мы дождемся окончания абонементной программы. Закончим ее до Лиги чемпионов. И потом уже будем смотреть, как ее менять. Сегодня перевалили за три тысячи абонементов. В прошлом году матч с ЦСКА – одно из самых радостных событий за последние годы. В прошлом году было продано 5849 абонементов. Сейчас 3018 абонементов. Надеюсь, в следующем году учтем уроки. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)