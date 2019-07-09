Василий Кикнадзе: "Нынешний трансферный бюджет клуба – семь миллионов евро"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о ходе трансферной кампании.

– Возможно ли станции "Локомотива" переделать в цвета команды? Есть ли такие планы и даты?

– В перечне ста наиболее серьезных вопросов этот вопрос не стоит. Были коммуникации. Это сложно. Но не значит, что невозможно. До следующего года руки не дойдут до этого.

– Кто сливает информацию из клуба?

– Для меня это третий большой проект. Такой утечки у меня никогда не было. Это мешает работе. 90 процентов информации в трансферное окно – фейковое. У нас маленький бюджет, чтобы пополнить команду. Мы определили бюджет окна – семь миллионов евро. Больше этого потратить не можем. Мы купили Живоглядова за полтора миллиона. Мурило – два с половиной. Осталась три миллиона. Не исключаю, что до конца недели они будут пристроены.

Не реагируйте на то, что в соцсетях пишут о наших трансферах. Меня нет нигде. И я не вижу, как делиться информацией без ущерба для клуба.

– Напрягает, что игроков выставляют рвачами, когда идут фейковые новости об их запросах. Можно ли сделать так, чтобы эта информация не уходила.

– От меня это не уходит. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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