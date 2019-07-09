23:32 9 июля | Футбол — РПЛ

Василий Кикнадзе: "Локомотив" против расширения премьер-лиги"

1
Обсудить

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказал мнение о расширении РПЛ. 

- Для лучшей заполняемости можно продавать отдельные абонементы на топовые матчи, игры Лиги чемпионов и весь сезон. - предлагают болельщики Кикнадзе.

- За горло меня тоже не надо брать. А потом вы увидите зияющие пустоты, как на матче с ЦСКА. Вы начинаете Марата (Фаттахова, коммерческого директора "Локомотива", - Прим. "СЭ") клевать. Хороший, рабочий мужик. Посмотрим практику, сравним. Считайте, что я отвечаю за все в клуб. 

- Почему "Локомотив" проголосовал за расширение РПЛ?

Это фейк. Мы проголосовали против. На первом совещании несколько клубов выступило против. Была создана комиссия, которую я возглавил. Она предложила не расширять. Потом приехал Станислав Черчесов и предложил оставить то же количество клубов, но чаще играть. Клуб не был за. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/20. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ