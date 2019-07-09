Кикнадзе назвал условия предложения Гильерме. Но вратарь уйдет зимой в "Спартак"?

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после встречи с болельщиками рассказал о деталях переговоров по новому контракту с вратарем команды Маринату Гильерме.

– У Гильерме контракт до 31 декабря, – сказал Кикнадзе. – Мы предложили договор 1+1 и 1,9 миллиона евро (в год), потом серьезно увеличили сумму, но контракт от другого московского клуба повторить не можем.

По сумме выкупа мы пока не договорились, – добавил гендиректор "Локо". – Скорее всего, Гильерме останется до конца года, а потом уйдет. Другой московский клуб предложил ему контракт на три года. (Ярослав Сусов)

Соглашение 33-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца 2019 года. Сам Гильерме на встрече с болельщиками резко высказался о переговорах с "Локо", за который выступает с 2007 года. Ранее "СЭ" сообщал о серьезном интересе к бразильскому футболисту сборной России со стороны "Спартака".