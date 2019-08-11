Василий Кикнадзе: "Локо" набирает ход перед Лигой чемпионов"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе остался доволен игрой железнодорожников в матче 5-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0).

– От "Урала" ожидали большего?

– "Урал" старался. Не могу его попрекнуть в недостатке желания. Игра шла на кусь-кусь. Никто ноги не убирал. Была борьба и то, что ребята справились меня радует, потому что это означает, то мы набираем ход перед Лигой чемпионов, что очень важно.

– Что сказали сейчас ребятам в раздевалке?

– Просто их поздравил. Все всё понимают. Молодцы!

– Крыховяк сейчас на подъеме. Согласны?

– Мне кажется, что это просто футболист высокого уровня, который почувствовал свою команду, почувствовал взаимопонимание с ребятами и у него достаточно здорово получается. И у всей команды. Хотел бы отметить командные действия в первую очередь.

– Сегодня "Локомотив" показал самую лучшую игру на старте сезона, но при этом было много нереализованных моментов. Как это оцениваете?

– Самое важное, что команда создавала моменты. Это принципиально важно. Количество созданных моментов вселяет оптимизм. Хотелось бы лучшей реализации моментов, их было много. Но могли и пропустить. Гильерме не подкачал, хотя работы у него было не очень много. Но в каких-то моментах он в очередной раз выручил нас. (Елена Григорьевская)