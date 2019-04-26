Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов не попал в заявку команды на матч 25-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:1) из-за ангины. Об этом "СЭ" сообщил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

Игра состоялась 24 апреля в Ростове-на-Дону.

– У него ангина. Он неделю уже болеет, – сказал Кикнадзе.

Денисов выступает за "Локомотив" с 2016 года. В составе команды выиграл Кубок России-2016/17 и чемпионат России-2017/18. 34-летний полузащитник в сезоне-2018/19 провел 26 матчей. (Илья Андреев)

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