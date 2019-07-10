Василий Кикнадзе: "Хотим купить опорного полузащитника и на этом трансферы закончатся"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что сейчас его клуб платит за трансферы прошлого года.

– На какую позицию еще хотите купить игрока?

– Хотим опорного полузащитника. На этом трансферы закончатся.

– Какие у вас мнение о Fan-ID?

– Неоднозначное. В том числе в свете нашей дискуссии. Хотя я не против самой идеи идентификации людей.

– Тарасов и Гильерме – заслуженные игроки, но молодежь видит отношение клуба к ним. Тот же Баринов все это видит. Не будет ли это моментом конфликта с руководством со стороны болельщиков?

– Звучит, как угроза. Я вас понял. Жить надо по средствам. Сейчас мы платим за трансферы прошлого года. Здесь не социальное мероприятие. Мы будет смотреть на финансовую целесообразность. Я не боюсь недовольства. Боюсь, когда совершаю ошибки. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)