Василий Березуцкий: «Заменить защитников в случае форс-мажора? Есть Онопко»

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, вернувшийся в структуру клуба, рассказал в интервью «СЭ», что Виктор Онопко сейчас находится в лучшей футбольной форме, чем он.

— Евгений Гинер или Роман Бабаев случайно не шутили, что если вдруг что-то пойдет не так у центральных защитников ЦСКА или возникнет какой-то форс-мажор, то вас с Алексеем попросят доиграть нынешний сезон?

— Есть Виктор Савельевич (Онопко. — Прим. «СЭ»), который всегда находится в очень хорошей форме. Он в любой может закрыть позицию центрального защитника. Думаю, сейчас он выглядит предпочтительнее нас. Онопко постоянно находится с командой, участвует в упражнениях, подменяет травмированных. (Виталий Айрапетов)

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