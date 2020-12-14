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Василий Березуцкий — об Акинфееве: «Вижу, с каким трудом ему дается выходить на игры»

14 декабря 2020, 19:12
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер ЦСКА Василий Березуцкий оценил возможность возвращения голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.

— Он жуткий профессионал. Жутчайший спортсмен, — заявил Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова. — Талантище, который мог бы играть в любой команде мира.

Пару лет он еще точно протянет. Но я вижу человека, который каждый день делает уколы, у которого опухшие колени, которому действительно тяжело. Нагрузка уже не проходит бесследно. Ему надо пропускать тренировки — он без этого уже не может.

Акинфеев по-прежнему лучший вратарь России? Конечно.

Смысла уговаривать его вернуться в сборную нет. Игорь заслужил право выбора. Как россиянин, я сказал бы: «Он самый лучший, надо ехать». Но я вижу, с каким трудом ему дается выходить на игры. Превозмогая себя. Так что, если он захочет, то сам скажет.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCcQ1STpQwF7RxGMbOMZyw7Q

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