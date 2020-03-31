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Слуцкий и Широков шутят: «Вашими молитвами, Роман Николаевич!» - «Я молился»

31 марта 2020, 20:11
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вступил в диалог с экспертом канала «Матч премьер», бывшим игроком сборной России Романом Широковым в прямом эфире телеканала.

Широков: — Как вы, Леонид Викторович?

Слуцкий: — Вашими молитвами, Роман Николаевич.

Широков: — Я молился.

Слуцкий: — Я и не сомневался ни секунды.

«Рубин» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 23 очка в 22 играх.

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