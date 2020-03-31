Слуцкий и Широков шутят: «Вашими молитвами, Роман Николаевич!» - «Я молился»
31 марта 2020, 20:11
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вступил в диалог с экспертом канала «Матч премьер», бывшим игроком сборной России Романом Широковым в прямом эфире телеканала.
Широков: — Как вы, Леонид Викторович?
Слуцкий: — Вашими молитвами, Роман Николаевич.
Широков: — Я молился.
Слуцкий: — Я и не сомневался ни секунды.
«Рубин» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 23 очка в 22 играх.
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