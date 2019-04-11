"Вас это не касается!" Жена Кокорина отреагировала на показания Бобковой и обратилась к СМИ

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова возмущена, что ее отношения с футболистом обсуждают в СМИ. Об этом девушка написала в своем Инстаграме.

Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. В первый день слушаний по существу свидетельницы Бобкова рассказала о том, как компания отдыхала в ночном клубе и кафе. В частности, ответила на вопросы, имитировала ли эротические действия – сидела ли на коленях и целовались ли с Кокориным.

Валитова написала (орфография и пунктуация автора сохранены):

- Я обычно не люблю давать какие– либо комментарии,но все что сейчас происходит в СМИ в отношении моей семьи уже перебор!Видимо писать нашим журналистом вообще не о чем,поэтому они решили раздуть ситуацию с показанием свидетельницы Бобковой.Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда!У нас с Сашей всегда была позиция,что наши отношения не публичные!И все, что происходит в нашей семье остается только в ней!Будь то радостное событие или проблемы.Я не буду давать никаких комментариев и говорить о своих эмоциях,потому что вас это не касается!Это наша семья и наше дело!Мы не обязаны вас посвящать в это!Поэтому все эмоции и переживания я оставлю при себе!А те кто пишет,что моя безэмоциональная реакция это безразличие,то вы реально бездушные люди!Если для вас ваши отношения,ваша семья и ваш ребенок-это шоу и повод для хайпа,то тогда не удивительно!Меня воспитали так ,что все что касается отношений,остается и обсуждает в них!А не с подружками,друзьями и тем более со СМИ.