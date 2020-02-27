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ВАР будут следить за действиями вратарей при пенальти

13:22
26 ноября 2019 года. Москва. «Локомотив» — «Байер» — 0:2 Система ВАР. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
26 ноября 2019 года. Москва. «Локомотив» — «Байер» — 0:2 Система ВАР. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как сообщил руководитель проекта по внедрению ВАР в российском футболе Леонид Калошин, по сравнению с первой частью сезона в работе видеоарбитров произойдут несколько изменений.

Одно из них коснется соблюдения процедуры выполнения 11-метрового удара. ВАР вмешивается, только когда преимущество получено: вратарь парировал удар, явно сойдя с линии ворот. То же самое относится к очевидному забеганию игроков в штрафную площадь до удара, когда забежавший опередил соперника и сыграл в мяч. Таковы требования УЕФА с этого года. (Александр Бобров)

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